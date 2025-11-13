Росія готується до великої війни у Європі, - Зеленський
Російська Федерація готується до великої війни на Європейському континенті, щоб бути спроможними розпочати бойові дії у 2029, або 2030 році.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Коли ми дивимося на військову промисловість РФ, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", - заявив Зеленський.
За словами президента України, варто визнати, що РФ хоче великої війни, щоб бути спроможними у 2029, або 2030 році розпочати бойові дії на Європейському континенті.
"Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик. Я вважаю, що ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні. Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї", - додав глава держави.
Підготовка РФ до війни проти Європи
Нагадаємо, останнім часом у західних ЗМІ почастішали повідомлення про підготовку Росії вторгнення до країн Європи та війну з країнами НАТО.
Раніше заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що РФ у відносинах з країнами Європи використовує гібридний підхід. Зокрема, мова йде про використання дронів, підтримку проросійських сил та ін.
Так, у квітні видання The Wall Street Journal повідомило про підготовку додаткових військ до кордонів з Європою.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає можливості війни між Росією і НАТО та закликав союзників бути готовими до потенційних загроз.
За даними німецької розвідки, Росія збільшує витрати на оборону та готує вторгнення в Європу ближче до 2030 року.