Россия готовится к большой войне в Европе, - Зеленский
Российская Федерация готовится к большой войне на Европейском континенте, чтобы быть способными начать боевые действия в 2029 или 2030 году.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Нужно больше давления на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Когда мы смотрим на военную промышленность РФ, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", - заявил Зеленский.
По словам президента Украины, стоит признать, что РФ хочет большой войны, чтобы быть способными в 2029, или 2030 году начать боевые действия на Европейском континенте.
"Мы рассматриваем это как действительно большой вызов. Я считаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружия", - добавил глава государства.
Подготовка РФ к войне против Европы
Напомним, в последнее время в западных СМИ участились сообщения о подготовке России вторжения в страны Европы и войну со странами НАТО.
Ранее заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ в отношениях со странами Европы использует гибридный подход. В частности, речь идет об использовании дронов и поддержке пророссийских сил.
Так, в апреле издание The Wall Street Journal сообщило о подготовке дополнительных войск к границам с Европой.
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает возможности войны между Россией и НАТО и призвал союзников быть готовыми к потенциальным угрозам.
По данным немецкой разведки, Россия увеличивает расходы на оборону и готовит вторжение в Европу ближе к 2030 году.