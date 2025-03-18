Росія готується до конфронтації з Європою, – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія веде підготовку для конфронтації з Європою. На її думку, епоха безпеки та миру для європейців минула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тimes.
"Епоха мирних дивідендів давно минула", - заявила президентка Єврокомісії під час виступу перед військовими курсантами в Данії.
Фон дер Ляєн попередила, що Росія "готується до майбутньої конфронтації з європейськими демократіями". За словами очільниці Єврокомісії, це пов'язано з тим, що найдавніший партнер Європи - США - зміщує свій фокус на Індо-Тихоокеанський регіон.
"Безпекову архітектуру, на яку ми покладалися, більше не можна сприймати як належне. Епоха сфер впливу та конкуренції за владу повернулася", - наголосила вона.
Через загрозу з боку Росії Європа посилює свої зусилля з допомоги України й власну обороноздатність. Видання додає, що фон дер Ляєн підтримала створення нової "спільної робочої групи з Україною", а у Брюсселі обговорюють плани щодо надання Києву двох мільйонів артилерійських снарядів цього року, а також систем протиповітряної оборони та ракет для ударів.
"Це те, що ми називаємо стратегією сталевого дикобраза", - зазначила вона.
Нагадаємо, нещодавно фон дер Ляєн заявила, що Європа підтримуватиме зміцнення України та ЗСУ і водночас посилить власні оборонні зусилля.
"Ми підтримуватимемо зміцнення України та її Збройних сил відповідно до нашої "стратегії дикобраза". Нарешті, ми активізуємо оборонні зусилля Європи в рамках програми "Переозброєння Європи", збільшивши витрати на оборону", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.
Раніше, на безпековому саміті у Лондоні, голова Європейської комісії заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили. Це необхідно зробити шляхом надання країні засобів захисту, які перетворять її на умовного "сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками".
Разом з тим президентка Єврокомісії заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.
Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу. Пізніше усі 27 країн-членів ЄС погодили план переозброєння Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.