Україну потрібно перетворити на "сталевого дикобраза", - Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили. Це необхідно зробити шляхом надання країні засобів захисту, які перетворять її на умовного "сталевого дикобраза".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео фон дер Ляєн у соцмережі Х.

"Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення і захисту себе. Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками", - заявила голова Єврокомісії після зустрічі європейських лідерів у Лондоні.

Вона зазначила, що в центрі уваги не тільки військове постачання, а й гарантування безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом країна стала сильною і стійкою.

Також Урсула фон дер Ляєн розповіла, що другим елементом обговорень на зустрічі стала термінова необхідність переозброєння Європи.

"Ми справді маємо зробити значні крок. Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Європейського союзу. І нам потрібно... готуватися до найгіршого", - сказала вона.

Очікується, що 6 березня, під час екстреного саміту ЄС у Брюсселі, глава Єврокомісії представить новий план, спрямований на різке збільшення оборонних витрат у всіх 27 країнах союзу. Вона уточнила, що план складатиметься з трьох моментів: