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Європа має терміново переозброїтися та готуватися до гіршого, - фон дер Ляєн

Європа, Неділя 02 березня 2025 20:10
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Європа має терміново переозброїтися та готуватися до гіршого, - фон дер Ляєн Фото: Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що терміново потрібно переозброїти Європу. Наступного тижня вона запропонує план щодо цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За підсумками саміту у Лондоні фон дер Ляєн повідомила, що європейські лідери мали хорошу та відверту дискусію, обговорюючи те, що потрібно, щоб поставити Україну в позицію сили. За її словами, Україні потрібні всебічні гарантії безпеки, що підтримають її економічні та військові позиції.

Вона каже, що терміново треба переозброїти Європу. Європейська комісія запропонує план щодо цього на саміті 6 березня.

"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це заради безпеки ЄС. В геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до найгіршого, а отже, зміцнювати оборону", - підкреслила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що сьогодні в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів, і ключовою темою зустрічі стала Україна. Зокрема, згідно з планом, мали обговорювати зміцнення позицій нашої країни наразі (у військовому сенсі, а також економічному тиску на Росію), необхідність довгострокової угоди, що забезпечить мир в Україні, а також наступні кроки в розробці гарантій безпеки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що мирної угоди для України ще немає. Він підкреслив, що потрібно визначиться з гарантіями безпеки від Європи. Він зазначив, що союзники хочуть переконатися, що російський диктатор Володимир Путін більше не спробує напасти на Україну.

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Урсула фон дер Ляйєн
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