Європа підтримуватиме ЗСУ та активізує свої оборонні зусилля, - Урсула фон дер Ляєн

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

Зокрема, вона висловила подяку прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру за сьогоднішній дзвінок у форматі відеоконференції, де обговорювалася підтримка України. Крім того, глава Єврокомісії підтвердила підтримку угоди про припинення вогню, зазначивши, що тепер крок за Росією.

"Дякую Кіру Стармеру за проведення сьогоднішньої зустрічі лідерів. Ми підтверджує нашу підтримку угоди України про припинення вогню. Тепер Росія повинна показати, що вона має підтримати припинення вогню, що веде до справедливого і міцного миру", - написала вона.

Також глава Єврокомісії додала, що триватиме підтримка української армії, і водночас сама Європа починає посилювати себе.

"Тим часом ми підтримуватимемо зміцнення України та її Збройних сил відповідно до нашої "стратегії дикобраза". Нарешті, ми активізуємо оборонні зусилля Європи в рамках програми "Переозброєння Європи", збільшивши витрати на оборону", - резюмувала Урсула фон дер Ляєн.