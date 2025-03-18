Россия готовится к конфронтации с Европой, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия ведет подготовку для конфронтации с Европой. По ее мнению, эпоха безопасности и мира для европейцев прошла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тimes.
"Эпоха мирных дивидендов давно прошла", - заявила президент Еврокомиссии во время выступления перед военными курсантами в Дании.
Фон дер Ляйен предупредила, что Россия "готовится к будущей конфронтации с европейскими демократиями". По словам главы Еврокомиссии, это связано с тем, что древнейший партнер Европы - США - смещает свой фокус на Индо-Тихоокеанский регион.
"Архитектуру безопасности, на которую мы полагались, больше нельзя воспринимать как должное. Эпоха сфер влияния и конкуренции за власть вернулась", - подчеркнула она.
Из-за угрозы со стороны России Европа усиливает свои усилия по помощи Украине и собственную обороноспособность. Издание добавляет, что фон дер Ляйен поддержала создание новой "совместной рабочей группы с Украиной", а в Брюсселе обсуждают планы по предоставлению Киеву двух миллионов артиллерийских снарядов в этом году, а также систем противовоздушной обороны и ракет для ударов.
"Это то, что мы называем стратегией стального дикобраза", - отметила она.
Напомним, недавно фон дер Ляйен заявила, что Европа будет поддерживать укрепление Украины и ВСУ и одновременно усилит собственные оборонительные усилия.
"Мы будем поддерживать укрепление Украины и ее Вооруженных сил в соответствии с нашей "стратегией дикобраза". Наконец, мы активизируем оборонные усилия Европы в рамках программы "Перевооружение Европы", увеличив расходы на оборону", - рассказала Урсула фон дер Ляйен.
Ранее, на саммите по безопасности в Лондоне, председатель Европейской комиссии заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы. Это необходимо сделать путем предоставления стране средств защиты, которые превратят ее в условного "стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками".
Вместе с тем президент Еврокомиссии заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.
Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза. Позже все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.
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