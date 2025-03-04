Фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи: деталі

План передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Європейська Комісія оголосила про значну ініціативу зі зміцнення оборонного потенціалу Європи на тлі загроз, що стоять перед континентом.

Голова ЄС Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа готова інвестувати в оборону понад 150 мільярдів євро, які мають бути використані для виробництва сучасних засобів протиповітряної оборони.

Цей крок є частиною стратегічного плану, який фон дер Ляєн описала як "переозброєння Європи".

Одним з основних аспектів цього плану є розширення використання державного фінансування в оборонній сфері, що дасть змогу країнам ЄС здійснювати масштабні інвестиції в розробку та виробництво нових оборонних технологій.

До того ж, ЄС планує створити новий механізм кредитування на суму 150 мільярдів євро, щоб допомогти країнам-членам Євросоюзу інвестувати в модернізацію своїх армій.

Фон дер Ляєн також наголосила на важливості використання можливостей бюджету Європейського Союзу для фінансування оборонних ініціатив.

Одним із головних завдань є забезпечення мобілізації приватного капіталу через Ощадно-інвестиційний союз, а також через Європейський інвестиційний банк, що дасть змогу залучити додаткові кошти для розвитку оборонної промисловості.

"Це момент для Європи, і ми маємо його виправдати", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Загалом, ці кроки мають на меті мобілізувати близько 800 мільярдів євро для створення потужного оборонного потенціалу.