Росія готує виставку, щоб створити ілюзію міжнародної підтримки окупації України, - ЦНС

В листопаді росіяни відкриють в Москві, на території ВДНГ, виставку-форум “Росія”, яка триватиме до 12 квітня 2024 року. Важливим нюансом є те, що - вся виставка спрямована на “легалізацію” окупації.

Виставка, яка буде доступна й в онлайн (англомовна версія) матиме специфічні інтерактиви такі як “вгадай місто за фотографією”, де будуть демонструвати фото українських міст.

Ще однією “експозицією” є “міст часу” в якому пропагандисти будуть доводити, що окуповані території є Росією. Водночас на виставку вже готуються відрядити представників окупаційних адміністрацій.

"Кожен учасник пропагандистської виставки є посібником окупантів й нестиме відповідальність за свої діяння після деокупації українських земель", - наголосили в центрі.

Російська ІПСО та пропаганда проти України

Нещодавно в ГУР Міноборони зазначили, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, націленої на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.

За словами представника ГУР Вадима Скибіцького, РФ на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

У середині серпня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про те, що росіяни запустили чергову ІПСО у соціальних мережах у спробі розпалити ненависть до мешканців Львівської області.

Крім цього, в мережі поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк.

Крім того? РФ вдалася до чергової інформаційно-психологічної операції проти України Цього разу поширює повідомлення про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".

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