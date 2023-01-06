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Росія готує теракти. Українців в окупації попереджають про небезпеку

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook.com/vereshchuk_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти можуть готувати терористичні акти у храмах на окупованих територіях у період святкування Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

"Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", - написала вона.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських бійців на Донбасі та підібратися ближче до наших позицій.

США також скептично ставляться до пропозиції РФ щодо "різдвяного перемир'я".

Додамо, що розвідувальна група InformNapalm також зазначала, що метою "тимчасового перемир'я" може бути кривавий теракт із підривом храмів на Різдво.

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РіздвоІрина ВерещукВійна Росії проти України