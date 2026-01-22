ua en ru
Россия готовит новые удары по энергосектору, - Украина в ОБСЕ

Четверг 22 января 2026 04:30
Россия готовит новые удары по энергосектору, - Украина в ОБСЕ
Автор: Эдуард Ткач

Украина владеет достаточной информацией о том, что Россия готовится к дальнейшим ударам по энергетике и инфраструктуре нашей страны. Среди целей также объекты и сети, обслуживающие АЭС.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы имеем достаточно информации о подготовке к дальнейшим российским ударам по нашему энергетическому сектору и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные электростанции", - заявил он во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Дипломат подчеркнул, что каждый удар РФ по энергетике в период суровой зимы ослабляет и подрывает усилиями ключевых государств, включая США, по вопросу окончания войны.

"Украина максимально конструктивна в дипломатии, тогда как Россия сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми", - отметил Палагусинец.

Также он рассказал, что только за этот отопительный сезон на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины было совершено 256 воздушных атак, а начиная с 11 января Россия наносит удары по объектам энергетики фактически ежедневно.

"Военный преступник Путин продолжает вести геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей. Эта зимняя кампания имеет явное гуманитарное измерение: атаки синхронизированы и структурированы так, чтобы максимизировать страдания, когда температура падает до экстремальных уровней, а перебои с теплом, электричеством и водоснабжением становятся угрожающими для жизни", - добавил дипломат.

Палагусинец подчеркнул, что Российская Федерация намеренно делает попытки создать условия жизни, рассчитанные на физическое снижение украинского народа. Это и свою очередь соответствует определению "статьи II (с) Конвенции о геноциде".

Кроме того, украинская делегация призвала страны, входящие в ОБСЕ, превратить единство в действия. В частности, ускорить поставки систем ПВО и боеприпасов, расширить средства противодействия ракетам и беспилотникам, а также усилить разного типа давление на Россию, чтобы заставить прекратить войну и обеспечить соответствие.

Также была выражена благодарность Польше за инициативу "Тепло для Киева", которая собрала более 1 млн добавила, и почти 24 000 донорам и странам за поддержку энергетического сектора нашей страны. В частности, Норвегии, Британии, Германии, Италии, Австрии и другим.

Подготовка России к новым ударам

Напомним, несколько дней назад в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что Россия рассматривает варианты ударов по подстанциям АЭС, чтобы заставить Украину подписать капитуляционные требования после окончания войны.

По данным разведки, в планах Кремля - тотально оставить украинцев без света и тепла.

Президент Владимир Зеленский на выходных тоже сказал, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.

Отметим, что в связи со сложной ситуацией с энергетикой, по состоянию на 19 января уже 17 стран помогают Украине с энергетическим оборудованием.

