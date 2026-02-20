Росія готує нові удари по енергетиці: всі служби отримали завдання

В Україні спостерігається тенденція до покращення ситуації з електропостачанням завдяки цілодобовим ремонтам та потеплінню, проте енергетики готуються до можливих нових атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
За словами міністра, наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських ударів у режимі 24/7.
Позитивну динаміку забезпечує поєднання зусиль ремонтних бригад та зниження навантаження на мережу через підвищення температури повітря.
"Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням", - зазначив очільник Міненерго.
Найбільша кількість викликів наразі зберігається в Одесі та прифронтових регіонах. Зокрема, у Києві над відновленням тепло- та електропостачання задіяно понад 200 бригад.
Попри покращення показників, енергетики готуються до можливих нових викликів. За словами міністра, розслаблятися зарано через плани ворога продовжувати терор.
"Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб - не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів", - наголосив Шмигаль.
Міністр також наголосив, що для посилення стійкості системи Україна залучає міжнародну підтримку. За результатами візиту до Франції досягнуто домовленостей про виділення 600 млн євро.
Крім того, українські інженери вже перебувають у Європі, де обстежують шість електростанцій, обладнання з яких планується оперативно доставити в Україну.
Нагадаємо, Україна активно залучає міжнародну підтримку для захисту та відновлення енергосистеми. Раніше Денис Шмигаль запропонував партнерам створити "Енергетичний щит" для посилення безпеки критичних об'єктів.
Також триває підготовка до масштабних зустрічей у форматі "енергетичного Рамштайну", де визначатимуть перелік учасників та обсяги допомоги.
Крім фінансової підтримки, Україна шукає технічні рішення для швидкої заміни пошкоджених потужностей. Зокрема, країна забирає цілими блоками обладнання із виведених з експлуатації європейських станцій.
Раніше також відбулася секретна зустріч, на якій голова уряду обговорив із партнерами та військовими додаткові заходи захисту енергооб'єктів від російських ракетних атак.