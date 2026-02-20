RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия готовит новые удары по энергетике: все службы получили задания

Фото: первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

В Украине наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением благодаря круглосуточным ремонтам и потеплению, однако энергетики готовятся к возможным новым атакам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Шмыгаль предложил партнерам создать Energy Task Force: что это и зачем

Состояние энергосистемы и восстановление

По словам министра, сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российских ударов в режиме 24/7.

Положительную динамику обеспечивает сочетание усилий ремонтных бригад и снижение нагрузки на сеть из-за повышения температуры воздуха.

"Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением", - отметил глава Минэнерго.

Наибольшее количество вызовов пока сохраняется в Одессе и прифронтовых регионах. В частности, в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения задействовано более 200 бригад.

Угроза новых обстрелов

Несмотря на улучшение показателей, энергетики готовятся к возможным новым вызовам. По словам министра, расслабляться рано из-за планов врага продолжать террор.

"В то же время имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб - не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам", - подчеркнул Шмыгаль.

Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел заседание Энергетического штаба (https://t.me/Denys_Smyhal)

Помощь партнеров

Министр также отметил, что для усиления устойчивости системы Украина привлекает международную поддержку. По результатам визита во Францию достигнута договоренность о выделении 600 млн евро.

Кроме того, украинские инженеры уже находятся в Европе, где обследуют шесть электростанций, оборудование с которых планируется оперативно доставить в Украину.

 

Новые решения для энергетики

Напомним, Украина активно привлекает международную поддержку для защиты и восстановления энергосистемы. Ранее Денис Шмыгаль предложил партнерам создать "Энергетический щит" для усиления безопасности критических объектов.

Также идет подготовка к масштабным встречам в формате "энергетического Рамштайн", где будут определять перечень участников и объемы помощи.

Кроме финансовой поддержки, Украина ищет технические решения для быстрой замены поврежденных мощностей. В частности, страна забирает целыми блоками оборудование из выведенных из эксплуатации европейских станций.

Ранее также состоялась секретная встреча, на которой глава правительства обсудил с партнерами и военными дополнительные меры защиты энергообъектов от российских ракетных атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУкраинаДенис Шмыгаль