Росія готує нові удари по енергетиці: всі служби отримали завдання

В Україні спостерігається тенденція до покращення ситуації з електропостачанням завдяки цілодобовим ремонтам та потеплінню, проте енергетики готуються до можливих нових атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Стан енергосистеми та відновлення

За словами міністра, наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських ударів у режимі 24/7.

Позитивну динаміку забезпечує поєднання зусиль ремонтних бригад та зниження навантаження на мережу через підвищення температури повітря.

"Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням", - зазначив очільник Міненерго.

Найбільша кількість викликів наразі зберігається в Одесі та прифронтових регіонах. Зокрема, у Києві над відновленням тепло- та електропостачання задіяно понад 200 бригад.

Загроза нових обстрілів

Попри покращення показників, енергетики готуються до можливих нових викликів. За словами міністра, розслаблятися зарано через плани ворога продовжувати терор.

"Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб - не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів", - наголосив Шмигаль.

Фото: міністр енергетики України Денис Шмигаль провів засідання Енергетичного штабу (https://t.me/Denys_Smyhal)

Допомога партнерів

Міністр також наголосив, що для посилення стійкості системи Україна залучає міжнародну підтримку. За результатами візиту до Франції досягнуто домовленостей про виділення 600 млн євро.

Крім того, українські інженери вже перебувають у Європі, де обстежують шість електростанцій, обладнання з яких планується оперативно доставити в Україну.