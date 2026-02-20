ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россия готовит новые удары по энергетике: все службы получили задания

Украина, Пятница 20 февраля 2026 21:50
UA EN RU
Россия готовит новые удары по энергетике: все службы получили задания Фото: первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

В Украине наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением благодаря круглосуточным ремонтам и потеплению, однако энергетики готовятся к возможным новым атакам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Шмыгаль предложил партнерам создать Energy Task Force: что это и зачем

Состояние энергосистемы и восстановление

По словам министра, сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российских ударов в режиме 24/7.

Положительную динамику обеспечивает сочетание усилий ремонтных бригад и снижение нагрузки на сеть из-за повышения температуры воздуха.

"Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением", - отметил глава Минэнерго.

Наибольшее количество вызовов пока сохраняется в Одессе и прифронтовых регионах. В частности, в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения задействовано более 200 бригад.

Угроза новых обстрелов

Несмотря на улучшение показателей, энергетики готовятся к возможным новым вызовам. По словам министра, расслабляться рано из-за планов врага продолжать террор.

"В то же время имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб - не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам", - подчеркнул Шмыгаль.

Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел заседание Энергетического штаба (https://t.me/Denys_Smyhal)

Помощь партнеров

Министр также отметил, что для усиления устойчивости системы Украина привлекает международную поддержку. По результатам визита во Францию достигнута договоренность о выделении 600 млн евро.

Кроме того, украинские инженеры уже находятся в Европе, где обследуют шесть электростанций, оборудование с которых планируется оперативно доставить в Украину.

Новые решения для энергетики

Напомним, Украина активно привлекает международную поддержку для защиты и восстановления энергосистемы. Ранее Денис Шмыгаль предложил партнерам создать "Энергетический щит" для усиления безопасности критических объектов.

Также идет подготовка к масштабным встречам в формате "энергетического Рамштайн", где будут определять перечень участников и объемы помощи.

Кроме финансовой поддержки, Украина ищет технические решения для быстрой замены поврежденных мощностей. В частности, страна забирает целыми блоками оборудование из выведенных из эксплуатации европейских станций.

Ранее также состоялась секретная встреча, на которой глава правительства обсудил с партнерами и военными дополнительные меры защиты энергообъектов от российских ракетных атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Украина Денис Шмыгаль
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"