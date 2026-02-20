Россия готовит новые удары по энергетике: все службы получили задания

В Украине наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением благодаря круглосуточным ремонтам и потеплению, однако энергетики готовятся к возможным новым атакам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Состояние энергосистемы и восстановление

По словам министра, сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российских ударов в режиме 24/7.

Положительную динамику обеспечивает сочетание усилий ремонтных бригад и снижение нагрузки на сеть из-за повышения температуры воздуха.

"Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением", - отметил глава Минэнерго.

Наибольшее количество вызовов пока сохраняется в Одессе и прифронтовых регионах. В частности, в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения задействовано более 200 бригад.

Угроза новых обстрелов

Несмотря на улучшение показателей, энергетики готовятся к возможным новым вызовам. По словам министра, расслабляться рано из-за планов врага продолжать террор.

"В то же время имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб - не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам", - подчеркнул Шмыгаль.

Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел заседание Энергетического штаба (https://t.me/Denys_Smyhal)

Помощь партнеров

Министр также отметил, что для усиления устойчивости системы Украина привлекает международную поддержку. По результатам визита во Францию достигнута договоренность о выделении 600 млн евро.

Кроме того, украинские инженеры уже находятся в Европе, где обследуют шесть электростанций, оборудование с которых планируется оперативно доставить в Украину.