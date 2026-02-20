Россия готовит новые удары по энергетике: все службы получили задания
В Украине наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением благодаря круглосуточным ремонтам и потеплению, однако энергетики готовятся к возможным новым атакам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
Состояние энергосистемы и восстановление
По словам министра, сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российских ударов в режиме 24/7.
Положительную динамику обеспечивает сочетание усилий ремонтных бригад и снижение нагрузки на сеть из-за повышения температуры воздуха.
"Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением", - отметил глава Минэнерго.
Наибольшее количество вызовов пока сохраняется в Одессе и прифронтовых регионах. В частности, в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения задействовано более 200 бригад.
Угроза новых обстрелов
Несмотря на улучшение показателей, энергетики готовятся к возможным новым вызовам. По словам министра, расслабляться рано из-за планов врага продолжать террор.
"В то же время имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб - не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам", - подчеркнул Шмыгаль.
Помощь партнеров
Министр также отметил, что для усиления устойчивости системы Украина привлекает международную поддержку. По результатам визита во Францию достигнута договоренность о выделении 600 млн евро.
Кроме того, украинские инженеры уже находятся в Европе, где обследуют шесть электростанций, оборудование с которых планируется оперативно доставить в Украину.
Новые решения для энергетики
Напомним, Украина активно привлекает международную поддержку для защиты и восстановления энергосистемы. Ранее Денис Шмыгаль предложил партнерам создать "Энергетический щит" для усиления безопасности критических объектов.
Также идет подготовка к масштабным встречам в формате "энергетического Рамштайн", где будут определять перечень участников и объемы помощи.
Кроме финансовой поддержки, Украина ищет технические решения для быстрой замены поврежденных мощностей. В частности, страна забирает целыми блоками оборудование из выведенных из эксплуатации европейских станций.
Ранее также состоялась секретная встреча, на которой глава правительства обсудил с партнерами и военными дополнительные меры защиты энергообъектов от российских ракетных атак.