Росія готує нові інформаційні операції проти України: у ЦПД назвали мету ворога

Переговори щодо завершення війни та погрози Путіна

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія "у будь-якому випадку" захопить Донбас, а також південні та східні області України - військовим або іншим шляхом.

Він також вкотре звинуватив Київ у нібито затягуванні війни. За словами Путіна, Росія пропонувала Україні "вивести війська з Донбасу та не розпочинати військових дій", але "Київ обрав воювати".

Російський диктатор також заявив, що відхилив частину мирних пропозицій США щодо України, а загалом в американському мирному плані тепер 27 пунктів, розділених на чотири пакети.

Ця заява пролунала після того, як 2 грудня спецпредставник США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним доопрацьований документ.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков, заявив, що компроміс поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.

Водночас формулювання Ушакова були сприйняті як відмова Путіна від мирного плану США. Але речник Кремля Дмитро Пєсков наступного дня стверджував, що це нібито не так.