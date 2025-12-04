Россия готовит новые информационные операции против Украины: в ЦПИ назвали цель врага

Переговоры о завершении войны и угрозы Путина

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "в любом случае" захватит Донбасс, а также южные и восточные области Украины - военным или другим путем.

Он также в очередной раз обвинил Киев в якобы затягивании войны. По словам Путина, Россия предлагала Украине "вывести войска с Донбасса и не начинать военных действий", но "Киев выбрал воевать".

Российский диктатор также заявил, что отклонил часть мирных предложений США по Украине, а всего в американском мирном плане теперь 27 пунктов, разделенных на четыре пакета.

Это заявление прозвучало после того, как 2 декабря спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным доработанный документ.

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков, заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.

В то же время формулировки Ушакова были восприняты как отказ Путина от мирного плана США. Но представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день утверждал, что это якобы не так.