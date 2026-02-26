Росія готує "непробивне" ППО? Ядерні сили Європи можуть не подолати оборону, - Politico

Британські та французькі ядерні ракети можуть втратити здатність долати російську оборону вже до 2035 року - такий висновок зробили аналітики британського оборонного центру RUSI.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Росія активно розбудовує систему протиповітряної та протиракетної оборони. За даними звіту RUSI, вже в наступному десятилітті ці системи можуть бути здатні перехоплювати британські та французькі ядерні ракети.
Показовий приклад - 2024 рік, коли Ізраїль і США перехопили близько 90% іранських ракет у двох масованих ударах по приблизно 200 ракет кожен. Якщо Росія досягне схожих показників, скромний ядерний удар з Європи просто не досягне мети.
На відміну від Сполучених Штатів з їхнім різноманітним ядерним арсеналом, Британія і Франція мають відносно невелику кількість боєголовок - переважно розгорнутих на підводних човнах.
Автор дослідження Сідхарт Каушал наголошує: здатність вразити Москву - це те, що "підкріплює довіру до незалежних ядерних сил стримування Європи". За його словами, ця довіра дедалі більше перевірятиметься на тлі того, що США відволікаються на протистояння з Китаєм.
Питання ядерного стримування знову стало центральним у європейській політиці. Франція, Німеччина і Швеція все активніше обговорюють, як Європа може захистити себе без повної залежності від США.
Французькі ядерні сили завжди були відокремлені від командування НАТО та США. Британські - формально незалежні, але технологічно спираються на Вашингтон.
Прем'єр Кір Стармер на Мюнхенській конференції з безпеки згадав про "посилену ядерну співпрацю з Францією" - хоча конкретики поки не надав.
Раніше РБК-України повідомляло, що Кім Чен Ин запланував нарощувати ядерну зброю. Він навіть виставив Дональду Трампу умови "дружби" з США.
Тим часом Китай випробовує ядерну зброю нового покоління, при цьому робить це таємно. За попередніми даними, інвестиції Китаю можуть забезпечити настільки потужні технічні можливості, що їх наразі немає жодна з ядерних держав.