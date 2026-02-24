ua en ru
Вт, 24 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну зброю проти "Шахедів"

Україна, Вівторок 24 лютого 2026 22:18
UA EN RU
Збиває кожен третій дрон: Ігнат назвав ефективну зброю проти "Шахедів" Ілюстративне фото: Україна знищує російські "Шахеди" дронами-перехоплювачами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні стрімко масштабується застосування дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками. Поки що цією зброєю вдається знешкоджувати кожен третій ударний безпілотник РФ.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Читайте також: Досвід ЗСУ змінює НАТО: Європа інвестує мільярди у дрони замість дорогих ракет, - Reuters

Головний виклик для неба

За словами Ігната, саме ворожі безпілотники залишаються основним викликом для української ППО. Ідеться не лише про ударні "Шахеди", а й про дешевші аналоги, такі як "Гербери" та "Італмаси", які Росія запускає сотнями для виснаження системи захисту України.

"Сьогодні напрямок (дронів-перехоплювачів - ред.) дійсно масштабується. Кожен третій дрон противника сьогодні збивається перехоплювачем, і це дуже добре", - наголосив представник Повітряних сил.

Комплексний захист

Незважаючи на успіхи у використанні дронів-перехоплювачів, захист неба залишається багаторівневим. Пріоритетом для ЗСУ є створення ешелонованої системи ППО, що поєднує різні методи боротьби:

  • мобільні вогневі групи та засоби малої ППО;
  • пілотована авіація;
  • зенітні керовані ракети, особливо низької вартості.

"Ешелонована ППО, масштабування перехоплювачів, вдосконалення авіаційної компоненти - це основний пріоритет сьогодні в захисті нашого неба", - підсумував Ігнат.

Дрони-перехоплювачі для ЗСУ

Нагадаємо, у грудні минулого року тоді ще міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв про те, що українські військові щодня отримують близько 950 дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими ударними БПЛА.

Поставки здійснює Агентство оборонних закупівель Міноборони України. Відомство уклало контракти з понад 10 виробниками, а закупівля протишахедних дронів була визначена ключовим пріоритетом на 2026 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ППО Повітряні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ