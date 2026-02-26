РФ готовит "непробиваемое" ПВО? Ядерные силы Европы могут не преодолеть оборону, - Politico

Британские и французские ядерные ракеты могут потерять способность преодолевать российскую оборону уже к 2035 году - такой вывод сделали аналитики британского оборонного центра RUSI.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Россия активно развивает систему противовоздушной и противоракетной обороны. По данным отчета RUSI, уже в следующем десятилетии эти системы могут быть способны перехватывать британские и французские ядерные ракеты.
Показательный пример - 2024 год, когда Израиль и США перехватили около 90% иранских ракет в двух массированных ударах по примерно 200 ракет каждый. Если Россия достигнет похожих показателей, скромный ядерный удар из Европы просто не достигнет цели.
В отличие от Соединенных Штатов с их разнообразным ядерным арсеналом, Британия и Франция имеют относительно небольшое количество боеголовок - в основном развернутых на подводных лодках.
Автор исследования Сидхарт Каушал отмечает: способность поразить Москву - это то, что "подкрепляет доверие к независимым ядерным силам сдерживания Европы". По его словам, это доверие все больше будет проверяться на фоне того, что США отвлекаются на противостояние с Китаем.
Вопрос ядерного сдерживания снова стал центральным в европейской политике. Франция, Германия и Швеция все активнее обсуждают, как Европа может защитить себя без полной зависимости от США.
Французские ядерные силы всегда были отделены от командования НАТО и США. Британские - формально независимы, но технологически опираются на Вашингтон.
Премьер Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности упомянул об "усиленном ядерном сотрудничестве с Францией" - хотя конкретики пока не предоставил.
