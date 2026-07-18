Росія готує мобілізацію понад 500 тисяч людей восени: у ЦПД розкрили план ворога

Росія восени цього року готується мобілізувати понад 500 тисяч людей. Частину з них одразу відправлять на фронт в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

"Росія готує мобілізацію від 500 тис людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ", - повідомив Коваленко.

Він зазначив, що для України це буде дуже насичена осінь та зима.

Українським бійцям потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та "інші інструменти вбивства".