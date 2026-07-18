Россия готовит мобилизацию более 500 тысяч человек осенью: в ЦПД раскрыли план врага

Россия осенью этого года готовится мобилизовать более 500 тысяч человек. Часть из них отправят на фронт в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Россия готовит мобилизацию от 500 тыс человек на осень. Некоторые планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на востоке, других будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта. Это такой план РФ", - сообщил Коваленко.

Он отметил, что для Украины это будет очень насыщенная осень и зима.

Украинским бойцам нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства.