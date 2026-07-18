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Россия готовит мобилизацию более 500 тысяч человек осенью: в ЦПД раскрыли план врага

13:14 18.07.2026 Сб
2 мин
Украинцев предупреждают о "насыщенной" осени и зиме
aimg Татьяна Степанова
Россия готовит мобилизацию более 500 тысяч человек осенью: в ЦПД раскрыли план врага Фото: Россия готовит мобилизацию более 500 тысяч человек осенью (Getty Images)
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Россия осенью этого года готовится мобилизовать более 500 тысяч человек. Часть из них отправят на фронт в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Россия готовит мобилизацию от 500 тыс человек на осень. Некоторые планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на востоке, других будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта. Это такой план РФ", - сообщил Коваленко.

Он отметил, что для Украины это будет очень насыщенная осень и зима.

Украинским бойцам нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства.

Россия готовит мобилизацию

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия после "выборов" в Госдуму может прибегнуть к новой волне мобилизации. Это позволит избежать значительных затрат на контрактников.

В ГУР также сообщили, что в России скрыто готовят всеобщую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Российское руководство избегает каких-либо упоминаний об общей мобилизации. Причина - недовольство населения.

В частности, и сообщали, что власти регионов России требуют от предпринимателей предоставить людей на войну против Украины. Если они не готовы это делать, то предлагается заплатить "отступные".

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