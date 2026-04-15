Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія готує мільйони FPV-дронів цього року: якою буде відповідь України

22:52 15.04.2026 Ср
2 хв
Окупанти хочуть виробити на 3 млн дронів більше, ніж 2025 року
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: РФ планує виготовити цього року 7 млн FPV-дронів (Getty Images)

У 2026 році Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого. Відповідь України складається з трьох пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Україна впроваджує нову модель ведення війни, - Міноборони

"Понад 7 мільйонів FPV-дронів планує Росія виробити у 2026 році - це на 3 мільйони дронів більше, ніж минулого року", - йдеться у заяві.

Генштаб розповів, що відповіддю України стане:

  • масштабна автоматизація поля бою;
  • сучасні технології;
  • надійне партнерство.

"Дякуємо Німеччині та Швеції за створення Коаліції електронної боротьби! Продовжуємо адаптувати оборону: замінюємо людей безпілотними наземними системами, об’єми виробництва яких - десятки тисяч НРК на рік", - сказано у заяві.

Далекобійні можливості України

Нагадаємо, зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. У такий спосіб вона хоче вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.

Зазначимо, цього року Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів. Цей пакет безпілотників стане найбільшим, який країна будь-коли надавала за весь час повномасштабної війни.

РБК-Україна раніше писало, що українські захисники зуміли взяти під контроль позицію окупантів за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів. Піхота в операції участі не брала.

