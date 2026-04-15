Россия готовит миллионы FPV-дронов в этом году: каким будет ответ Украины

"Более 7 миллионов FPV-дронов планирует Россия произвести в 2026 году - это на 3 миллиона дронов больше, чем в прошлом году", - говорится в заявлении.

Генштаб рассказал, что ответом Украины станет:

масштабная автоматизация поля боя;

современные технологии;

надежное партнерство.

"Спасибо Германии и Швеции за создание Коалиции электронной борьбы! Продолжаем адаптировать оборону: заменяем людей беспилотными наземными системами, объемы производства которых - десятки тысяч НРК в год", - говорится в заявлении.

Дальнобойные возможности Украины

Напомним, сейчас Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует расширить войска беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Таким образом она хочет повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.