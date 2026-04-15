Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия готовит миллионы FPV-дронов в этом году: каким будет ответ Украины

22:52 15.04.2026 Ср
2 мин
Оккупанты хотят произвести на 3 млн дронов больше, чем в 2025 году
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: РФ планирует изготовить в этом году 7 млн FPV-дронов (Getty Images)

В 2026 году Россия планирует произвести на три миллиона FPV-дронов больше, чем в прошлом. Ответ Украины состоит из трех пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Читайте также: Украина внедряет новую модель ведения войны, - Минобороны

"Более 7 миллионов FPV-дронов планирует Россия произвести в 2026 году - это на 3 миллиона дронов больше, чем в прошлом году", - говорится в заявлении.

Генштаб рассказал, что ответом Украины станет:

  • масштабная автоматизация поля боя;
  • современные технологии;
  • надежное партнерство.

"Спасибо Германии и Швеции за создание Коалиции электронной борьбы! Продолжаем адаптировать оборону: заменяем людей беспилотными наземными системами, объемы производства которых - десятки тысяч НРК в год", - говорится в заявлении.

Дальнобойные возможности Украины

Напомним, сейчас Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует расширить войска беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Таким образом она хочет повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.

Отметим, в этом году Великобритания передаст Украине не менее 120 000 дронов. Этот пакет беспилотников станет крупнейшим, который страна когда-либо предоставляла за все время полномасштабной войны.

РБК-Украина ранее писало, что украинские защитники сумели взять под контроль позицию оккупантов с помощью беспилотников и наземных роботизированных комплексов. Пехота в операции участия в операции не принимала.

Больше по теме:
