Росія готує масове виробництво незвичайного БПЛА: у чому його особливість

Росія готує масове виробництво незвичайного БПЛА: у чому його особливість

00:05 29.03.2026 Нд
2 хв
Дрон уже випробували в бойових умовах, після чого перейшли до серійного випуску
aimg Никончук Анастасія
Фото: армія РФ (GettyImages)

Російська сторона повідомляє про запуск серійного виробництва нового безпілотника "Князь Володимир Святославич".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Шабля!".

Читайте також: Іран нафантазував удар по складу українських антидронних систем у Дубаї

Масове виробництво нового дрона

У Росії заявили про початок масштабного випуску безпілотного літального апарату під назвою "Князь Володимир Святославич".

Виробництвом займається компанія "Ушкуйник", яка планує випускати такі апарати у великих обсягах.

Зазначається, що розробка вже пройшла апробацію на фронті, що дало змогу перейти до наступного етапу - серійного виробництва.

Конструкція з незвичайним крилом

Головною особливістю дрона є його конструкція. Апарат оснащений крилом овальної форми, яке фактично оперізує корпус коптера.

Така аеродинамічна схема одразу виділяє його серед інших безпілотників і впливає на характер польоту.

Принцип роботи та можливості

Завдяки своїй конструкції дрон здатний виконувати вертикальний зліт, після чого переходить у горизонтальний режим, лягаючи на крило.

Це дає змогу значно збільшити швидкість і дальність польоту.

Повідомляється, що БпЛА КВС належить до категорії ударних апаратів середньої дальності.

Він призначений для нанесення швидких і точних ударів, що робить його повноцінним бойовим засобом у своїй ніші.

Нагадуємо, що БФ "Спільнота Стерненка" та виробник "Дикі Шершні" заявили про впровадження дистанційного керування для перехоплювачів Sting, які вже успішно пройшли перші випробування.

Зазначимо, що очільник оборонного кластера Brave1 повідомив про старт продажів дронів X1 Jet і X2 Jet на маркетплейсі, наголосивши на їхніх унікальних можливостях і рекордній швидкості серед українських БПЛА.

