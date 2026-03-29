Россия готовит массовое производство необычного БПЛА: в чем его особенность

00:05 29.03.2026 Вс
2 мин
Дрон уже испытали в боевых условиях, после чего перешли к серийному выпуску
aimg Никончук Анастасия
Фото: армия РФ (GettyImages)

Российская сторона сообщает о запуске серийного производства нового беспилотника "Князь Владимир Святославич".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Шабля!".

Массовое производство нового дрона

В России заявили о начале масштабного выпуска беспилотного летательного аппарата под названием "Князь Владимир Святославич".

Производством занимается компания "Ушкуйник", которая планирует выпускать такие аппараты в больших объемах.

Отмечается, что разработка уже прошла апробацию на фронте, что позволило перейти к следующему этапу — серийному производству.

Конструкция с необычным крылом

Главной особенностью дрона является его конструкция. Аппарат оснащен крылом овальной формы, которое фактически опоясывает корпус коптера.

Такая аэродинамическая схема сразу выделяет его среди других беспилотников и влияет на характер полета.

Принцип работы и возможности

Благодаря своей конструкции дрон способен выполнять вертикальный взлет, после чего переходит в горизонтальный режим, ложась на крыло.

Это позволяет значительно увеличить скорость и дальность полета.

Сообщается, что БпЛА КВС относится к категории ударных аппаратов средней дальности.

Он предназначен для нанесения быстрых и точных ударов, что делает его полноценным боевым средством в своей нише.

Напоминаем, что БФ "Сообщество Стерненко" и производитель "Дикие Шершни" заявили о внедрении дистанционного управления для перехватчиков Sting, которые уже успешно прошли первые испытания.

Отметим, что глава оборонного кластера Brave1 сообщил о старте продаж дронов X1 Jet и X2 Jet на маркетплейсе, подчеркнув их уникальные возможности и рекордную скорость среди украинских БПЛА.

