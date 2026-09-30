Київ перейшов на графіки відключень світла: де перевірити свою чергу
Столиця повертається до стабілізаційних відключень світла за графіками після вказівки від Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.
Ознайомитися з оновленими розкладами відключень електроенергії в Києві можна за допомогою кількох сервісів:
-
у чат-боті;
-
на офіційному сайті;
-
у мобільному застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, росіяни постійно продовжують атакувати українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Зокрема, 30 вересня у Київській області запровадили графіки відключень світла через наслідки обстрілів.
У той же день внаслідок чергових атак аварійні відключення електроенергії ввели одразу у трьох областях та в столиці.
Крім того, війська РФ почали застосовувати нові засоби ураження.
Так, за інформацією експертів, ворог вперше випробував реактивні дрони зі спеціальними боєзарядами для знищення високовольтних ліній електропередач та мостів.