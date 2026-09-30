ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Київ перейшов на графіки відключень світла: де перевірити свою чергу

19:28 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Київ перейшов на графіки відключень світла: де перевірити свою чергу Ілюстративне фото: у Києві знову діють графіки для світла (Колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Столиця повертається до стабілізаційних відключень світла за графіками після вказівки від Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.

Ознайомитися з оновленими розкладами відключень електроенергії в Києві можна за допомогою кількох сервісів:

Нагадаємо, росіяни постійно продовжують атакувати українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, 30 вересня у Київській області запровадили графіки відключень світла через наслідки обстрілів.

У той же день внаслідок чергових атак аварійні відключення електроенергії ввели одразу у трьох областях та в столиці.

Крім того, війська РФ почали застосовувати нові засоби ураження.

Так, за інформацією експертів, ворог вперше випробував реактивні дрони зі спеціальними боєзарядами для знищення високовольтних ліній електропередач та мостів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Графіки відключення світла Київ Енергетики ДТЕК
Новини
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ
Аналітика
НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"