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На Київщині запровадили графіки відключень світла, але не для всіх

19:00 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
На Київщині запровадили графіки відключень світла, але не для всіх Фото: відключення світла (Getty Images)
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У Київській області в середу, 30 вересня, запровадили графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За командою Укренерго застосовано графіки відключень на 30 вересня", - наголосили у компанії.

Згідно з графіками, без електрики будуть споживачі черги 3.2 - з 18:00 до 20:30, а також черги 5.2 - з 20:30 до 24:00.

В ДТЕК наголосили, що про всі можливі зміни будуть інформувати на свої сторінці в Telegram.

На Київщині запровадили графіки відключень світла, але не для всіх
Фото: на Київщині запровадили графіки відключень світла (ДТЕК)
На Київщині запровадили графіки відключень світла, але не для всіх
Фото: на Київщині запровадили графіки відключень світла (ДТЕК)

Нагадаємо, Міненерго сьогодні повідомило, що внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія вперше застосувала на реактивних дронах нові спеціальні боєзаряди, призначені для ураження високовольтних опор і металевих мостів.

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Київська область Графіки відключення світла Електроенергія
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