На Київщині запровадили графіки відключень світла, але не для всіх

У Київській області в середу, 30 вересня, запровадили графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"За командою Укренерго застосовано графіки відключень на 30 вересня", - наголосили у компанії.

Згідно з графіками, без електрики будуть споживачі черги 3.2 - з 18:00 до 20:30, а також черги 5.2 - з 20:30 до 24:00.

В ДТЕК наголосили, що про всі можливі зміни будуть інформувати на свої сторінці в Telegram.

Фото: на Київщині запровадили графіки відключень світла (ДТЕК)

Фото: на Київщині запровадили графіки відключень світла (ДТЕК)

Нагадаємо, Міненерго сьогодні повідомило, що внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.