Не тільки Київ. У трьох областях України аварійні відключення світла через атаку РФ

Внаслідок російських обстрілів в середу, 30 вересня, у Києві і трьох областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго , " Житомирводоканал " та " Житомиробленерго ".

"Внаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії", - зазначило міністерство.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають - енергетики працюють для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

"Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за актуальною інформацією щодо відключень на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу", - наголосили в Міненерго.

Зупинка роботи водоканалу

В "Житомиробленерго" повідомили, що в Житомирській області запроваджено аварійні відключення електроенергії (ГАВ). Місцевих жителів закликали вимкнути з мережі чутливе до стрибків напруги обладнання.

Крім того, унаслідок перебоїв електропостачання тимчасово призупинено роботу об’єктів водоканалу.

"Фахівці підприємства поступово підключають генератори на водопровідних та каналізаційних насосних станціях, щоб забезпечити роботу насосного обладнання та відновити стабільне функціонування систем водопостачання і водовідведення", - йдеться у заяві "Житомирводоканалу".

В. о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь повідомив, що у Борщагівській громаді зафіксовано перебої з електропостачанням.

"У деяких районах нашої громади наразі частково відсутнє електропостачання. За попередньою інформацією, перебої пов’язані з наслідками ворожої атаки та пошкодженнями електромереж за межами Борщагівської громади", - зазначив він.

Оновлено о 19:44

У частині Борщагівської громади відсутнє водопостачання через припинення подачі води з боку "Київводоканалу". Медвідь зазначив, що причина припинення водопостачання наразі невідома.