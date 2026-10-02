Россия готовит массированный удар по энергетике Украины, под угрозой и АЭС, - NYT

Россия готовит самую масштабную за всю войну кампанию ударов по энергетике Украины, которая предусматривает запуск до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным источников издания, масштабы стремления России заставить украинцев подчиниться прослеживаются в документе, который пминистр энергетики Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал европейским союзникам в Париже две недели назад.

В плане, копия которого, как отмечается, располагает NYT, описана серия ударов с применением до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Целями станут, в частности, электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Самым тревожным в документе является то, что Россия планирует заставить остановиться на трех действующих атомных электростанциях Украины. Для этого россияне планируют наносить удары по распределительным подстанциям, соединяющим АЭС с энергосетью.

В плане также идет речь об ударах по системам водоснабжения, в том числе насосных станциях и очистных сооружениях, с применением десятков баллистических ракет и планирующих авиабомб.

Ранее Россия не наносила масштабных ударов по таким объектам.

Конечная цель России - оставить крупные города Украины без электроэнергии, отопления и водоснабжения, что может спровоцировать гуманитарный кризис.

Главными мишенями станут Киев, Харьков и Одесса. Там могут сократить поставки электроэнергии на 90%, тепла - до 90%, а также серьезно нарушить работу канализации.

Однако, как отмечает издание, Украина готовится к этой зиме несколько месяцев: над критическими объектами, в том числе подстанциями, строят защитные конструкции, а население, которое прошлой зимой пережило тяжелые отключения света и тепла, запасается батареями и газовыми обогревателями.

Также украинские власти потратили сотни миллионов долларов на ремонт станций и подстанций и установку меньших генерирующих мощностей, которые тяжелее поразить.