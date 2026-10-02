ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россия готовит массированный удар по энергетике Украины, под угрозой и АЭС, - NYT

10:40 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия готовит массированный удар по энергетике Украины, под угрозой и АЭС, - NYT Иллюстративное фото: Россия готовит массированный удар по энергетике Украины (ГСЧС)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия готовит самую масштабную за всю войну кампанию ударов по энергетике Украины, которая предусматривает запуск до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным источников издания, масштабы стремления России заставить украинцев подчиниться прослеживаются в документе, который пминистр энергетики Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал европейским союзникам в Париже две недели назад.

В плане, копия которого, как отмечается, располагает NYT, описана серия ударов с применением до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Целями станут, в частности, электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Самым тревожным в документе является то, что Россия планирует заставить остановиться на трех действующих атомных электростанциях Украины. Для этого россияне планируют наносить удары по распределительным подстанциям, соединяющим АЭС с энергосетью.

В плане также идет речь об ударах по системам водоснабжения, в том числе насосных станциях и очистных сооружениях, с применением десятков баллистических ракет и планирующих авиабомб.

Ранее Россия не наносила масштабных ударов по таким объектам.

Конечная цель России - оставить крупные города Украины без электроэнергии, отопления и водоснабжения, что может спровоцировать гуманитарный кризис.

Главными мишенями станут Киев, Харьков и Одесса. Там могут сократить поставки электроэнергии на 90%, тепла - до 90%, а также серьезно нарушить работу канализации.

Однако, как отмечает издание, Украина готовится к этой зиме несколько месяцев: над критическими объектами, в том числе подстанциями, строят защитные конструкции, а население, которое прошлой зимой пережило тяжелые отключения света и тепла, запасается батареями и газовыми обогревателями.

Также украинские власти потратили сотни миллионов долларов на ремонт станций и подстанций и установку меньших генерирующих мощностей, которые тяжелее поразить.

Россия снова атакует энергетику Украины

Напомним, российские оккупанты снова начали атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Так, 30 сентября в Киеве и части Киевской области вводились графики отключений света из-за последствий обстрелов.

Также в трех областях Украины вводили аварийные отключения электроэнергии.

Вчера, 1 октября, графики отключений света в Украине не применялись. Однако энергетики просят экономить электроэнергию, особенно в вечернее время.

Между тем, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поручил "Укрэнерго" усилить защиту подстанций, упростить строительство укрытий и сформировать резервы оборудования для подготовки к зиме.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЭС Электроэнергия Война в Украине Отключения света
Новости
Россия создает новый "теневой флот" для обхода санкций, - МИД Британии
Россия создает новый "теневой флот" для обхода санкций, - МИД Британии
Аналитика
Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать