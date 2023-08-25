Росія готує довгострокову ІПСО, спрямовану на США та Європу, - NYT

В американській розвідці вважають, що Кремль хоче відновити свій вплив на громадську думку, маніпулювати нею і водночас приховати, що це робота її спецслужб.

Зокрема, ФСБ РФ таємно використовує союзників усередині незалежних організацій для поширення пропаганди та розбудови зв'язків із новими лідерами. Це зусилля, розраховані на тривалий період часу.

Росія прагне розвинути мережу "молодих лідерів", які, як передбачається, могли б підтримувати Москву і популяризувати проросійські ідеї у своїх країнах.

Спеціальні операції з боку РФ були націлені на зміцнення позицій Кремля серед американської та європейської публіки, а також на створення ілюзії масових народних протестів.

Згідно з даними американської розвідки, чотирьох російських громадян було виявлено як агентів, які оперували на території інших країн від імені РФ. Особливо яскраво виділяється Наталя Бурлінова, обвинувачена в шпигунстві й оголошена в міжнародний розшук. Її діяльність включала вербування американських громадян в освітніх установах з метою залучення їх до діяльності недержавної організації під назвою "Креативна дипломатія".

ФСБ Росії надавала фінансову підтримку цій організації, вважаючи її частиною "кампанії з підготовки кадрів". Метою було створення мережі "перспективних впливових фігур" серед західних країн, які могли б виступати в ролі прихильників інтересів Кремля.

Російська ІПСО та пропаганда проти України

Нещодавно в ГУР Міноборони зазначили, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії, націленої на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.

За словами представника ГУР Вадима Скибіцького, РФ на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

У середині серпня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про те, що росіяни запустили чергову ІПСО у соціальних мережах у спробі розпалити ненависть до мешканців Львівської області.

Крім цього, в мережі поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк.

Крім того? РФ вдалася до чергової інформаційно-психологічної операції проти України Цього разу поширює повідомлення про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".

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