В американской разведке считают, что Кремль хочет восстановить свое влияние на общественное мнение, манипулировать им и одновременно скрыть, что это работа ее спецслужб.

В частности, ФСБ РФ тайно использует союзников внутри независимых организаций для распространения пропаганды и развития связей с новыми лидерами. Это усилия, рассчитанные на длительный период времени.

Россия стремится развить сеть "молодых лидеров", которые, как предполагается, могли бы поддерживать Москву и популяризировать пророссийские идеи в своих странах.

Специальные операции со стороны РФ были нацелены на укрепление позиций Кремля среди американской и европейской публики, а также на создание иллюзии массовых народных протестов.

Согласно данным американской разведки, четверо российских граждан были выявлены в качестве агентов, оперировавших на территории других стран от имени РФ. Особенно ярко выделяется Наталья Бурлинова, обвиняемая в шпионаже и объявленная в международный розыск. Ее деятельность включала вербовку американских граждан в образовательных учреждениях с целью вовлечения их в деятельность негосударственной организации под названием "Креативная дипломатия".

ФСБ России оказывала финансовую поддержку этой организации, считая ее частью "кампании по подготовке кадров". Целью было создание сети "перспективных влиятельных фигур" среди западных стран, которые могли бы выступать в роли сторонников интересов Кремля.

Российская ИПСО и пропаганда против Украины

Недавно в ГУР Минобороны отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили о том, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Помимо этого в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это - фейк.

Кроме того? РФ прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины. На этот раз распространяет сообщения о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре".

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