Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань

Що відомо про навчання

21 травня російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взяли участь у другому етапі спільних навчань ядерних сил.

За даними Міноборони РФ, російські військові доставили до Білорусі ядерні боєприпаси. Білоруські підрозділи тренувалися:

отримувати боєприпаси;

споряджати пускові установки;

переміщувати комплекси "Іскандер-М".

Також Росія провела серію запусків різних типів ракет. Серед них:

міжконтинентальна ракета "Ярс";

ракета "Циркон";

"Кинжал";

ракети з комплексу "Іскандер-М".

У навчаннях брали участь підрозділи стратегічних ракетних військ, флоту та авіації РФ.

Що кажуть в ISW

Аналітики ISW заявили, що ці навчання показують посилення контролю Росії над Білоруссю.

У звіті нагадали, що раніше Білорусь офіційно мала статус без'ядерної держави. Але у 2022 році країна змінила Конституцію та відмовилася від цього статусу.

В ISW вважають, що тепер Росія має більше можливостей використовувати територію Білорусі для своїх військових дій.

Окремо вказується, що Росія і Білорусь планують провести нові навчання "Щит Союзу" у 2027 році. За словами Путіна, вони мають відбутися у межах спільної військової підготовки двох країн.