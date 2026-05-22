Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань

08:32 22.05.2026 Пт
2 хв
В ISW попередили про нову загрозу
aimg Олена Чупровська
Фото: Білорусь втягнули у ядерні маневри РФ - що відомо (Getty Images)

Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання, під час яких відпрацьовували запуск ракет і переміщення боєприпасів. В ISW вважають, що Кремль дедалі активніше використовує Білорусь для своїх військових цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про навчання

21 травня російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взяли участь у другому етапі спільних навчань ядерних сил.

За даними Міноборони РФ, російські військові доставили до Білорусі ядерні боєприпаси. Білоруські підрозділи тренувалися:

  • отримувати боєприпаси;
  • споряджати пускові установки;
  • переміщувати комплекси "Іскандер-М".

Також Росія провела серію запусків різних типів ракет. Серед них:

  • міжконтинентальна ракета "Ярс";
  • ракета "Циркон";
  • "Кинжал";
  • ракети з комплексу "Іскандер-М".

У навчаннях брали участь підрозділи стратегічних ракетних військ, флоту та авіації РФ.

Що кажуть в ISW

Аналітики ISW заявили, що ці навчання показують посилення контролю Росії над Білоруссю.

У звіті нагадали, що раніше Білорусь офіційно мала статус без'ядерної держави. Але у 2022 році країна змінила Конституцію та відмовилася від цього статусу.

В ISW вважають, що тепер Росія має більше можливостей використовувати територію Білорусі для своїх військових дій.

Окремо вказується, що Росія і Білорусь планують провести нові навчання "Щит Союзу" у 2027 році. За словами Путіна, вони мають відбутися у межах спільної військової підготовки двох країн.

