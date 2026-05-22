RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений

08:32 22.05.2026 Пт
2 мин
В ISW предупредили о новой угрозе
aimg Елена Чупровская
Фото: Беларусь втянули в ядерные маневры РФ - что известно (Getty Images)

Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения, во время которых отрабатывали запуск ракет и перемещение боеприпасов. В ISW считают, что Кремль все активнее использует Беларусь для своих военных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны(ISW).

Читайте также: Пограничники отреагировали на сообщения об "активизации" оккупантов на Черниговщине

Что известно об учениях

21 мая российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приняли участие во втором этапе совместных учений ядерных сил.

По данным Минобороны РФ, российские военные доставили в Беларусь ядерные боеприпасы. Белорусские подразделения тренировались:

  • получать боеприпасы;
  • снаряжать пусковые установки;
  • перемещать комплексы "Искандер-М".

Также Россия провела серию запусков различных типов ракет. Среди них:

  • межконтинентальная ракета "Ярс";
  • ракета "Циркон";
  • "Кинжал";
  • ракеты из комплекса "Искандер-М".

В учениях принимали участие подразделения стратегических ракетных войск, флота и авиации РФ.

Что говорят в ISW

Аналитики ISW заявили, что эти учения показывают усиление контроля России над Беларусью.

В отчете напомнили, что ранее Беларусь официально имела статус безъядерного государства. Но в 2022 году страна изменила Конституцию и отказалась от этого статуса.

В ISW считают, что теперь Россия имеет больше возможностей использовать территорию Беларуси для своих военных действий.

Отдельно указывается, что Россия и Беларусь планируют провести новые учения "Щит Союза" в 2027 году. По словам Путина, они должны состояться в рамках совместной военной подготовки двух стран.

Тем временем РБК-Украина писало о сценариях нового нападения РФ на Украину. В материале речь шла о возможных направлениях угроз и роли Беларуси в военных планах Кремля.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно руководства Беларуси. Глава государства говорил о действиях Минска и его взаимодействии с Россией.

Напомним, РБК-Украина также публиковало материал о пяти сценариях Кремля. В нем говорилось о рисках для Украины и возможных дальнейших шагах России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияБеларусьВойна в Украине