Бояться обговорювати? У Росії зробили заяву про план Трампа для України

Мирний план США

Нагадаємо, нещодавно західна преса опублікувала новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

Згідно з цим планом, передбачалася передача Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та інші поступки.

Також стало відомо, що до підготовки плану, ймовірно, були причетні росіяни - на це вказують деякі дивні формулювання в документі. Західні ЗМІ припускають, що частина тексту могла спочатку бути написана російською.

Вчора президент США Дональд Трамп натякнув, що мирний план для завершення війни України був скорочений до 22 пунктів.

А у Росії заявили, що отримали американський мирний план неофіційними каналами.