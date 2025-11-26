UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Бояться обговорювати? У Росії зробили заяву про план Трампа для України

Фото: заступник глави російського МЗС Сергій Рябков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Росії заявили, що не готові публічно обговорювати різні версії мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков.

"Ми не готові до того, щоб обговорювати деякі деталі того, що відбувається, у тому числі різні версії цього мирного плану публічно. Зрештою, потрібен час і увага для того, щоб продовжився діалоговий процес", - сказав Рябков.

Він стверджує, що у Москві нібито готова до подальших консультацій, але пожалівся на "відсутність політичної волі" в американців дотримуватися якихось домовленостей саміту на Алясці. 

Мирний план США

Нагадаємо, нещодавно західна преса опублікувала новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

Згідно з цим планом, передбачалася передача Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та інші поступки.

Також стало відомо, що до підготовки плану, ймовірно, були причетні росіяни - на це вказують деякі дивні формулювання в документі. Західні ЗМІ припускають, що частина тексту могла спочатку бути написана російською.

Вчора президент США Дональд Трамп натякнув, що мирний план для завершення війни України був скорочений до 22 пунктів.

А у Росії заявили, що отримали американський мирний план неофіційними каналами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Українімирний план США