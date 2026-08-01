Росія двічі вдарила по території "Київмедспецтрансу", згоріли 5 "швидких"

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами.

Основний напрямок удару - Київщина. Росіяни масовано атакували балістикою Київ.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.