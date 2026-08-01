Росія двічі вдарила по території "Київмедспецтрансу", згоріли 5 "швидких"

Російські війська під час ракетної атаки на Київ вночі 1 серпня двічі вдарили по території "Київмедспецтрансу". П'ять карет швидкої допомоги згоріли вщент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
За попередньою інформацією, частково зруйновано 4 будівлі підприємства, ще кілька приміщень зазнали пошкоджень різного ступеня. Працівники не постраждали.
Унаслідок обстрілу 5 карет "швидкої" допомоги згоріли вщент. Ще 20 автомобілів, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці, отримали значні пошкодження.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Фото: наслідки удару РФ по території "Київмедспецтрансу" (t.me/KyivCityOfficial)
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами.
Основний напрямок удару - Київщина. Росіяни масовано атакували балістикою Київ.
Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.
Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.