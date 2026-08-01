Россия дважды ударила по территории "Киевмедспецтранса", сгорели 5 "скорых"

Ракетная атака на Киев

Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами.

Основное направление удара - Киевщина. Россияне массированно атаковали баллистикой Киев.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.