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Россия дважды ударила по территории "Киевмедспецтранса", сгорели 5 "скорых"

11:25 01.08.2026 Сб
1 мин
Есть ли пострадавшие?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия дважды ударила по территории "Киевмедспецтранса" (Getty Images)

Российские войска во время ракетной атаки на Киев ночью 1 августа дважды ударили по территории "Киевмедспецтранса". Пять карет скорой помощи сгорели дотла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия, еще несколько помещений получили повреждения разной степени. Работники не пострадали.

В результате обстрела 5 карет скорой помощи сгорели дотла. Еще 20 автомобилей, обслуживавших учреждения здравоохранения столицы, получили серьезные повреждения.

На месте работают аварийно-спасательные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Фото: последствия удара РФ по территории "Киевмедспецтранса" (t.me/KyivCityOfficial)

Ракетная атака на Киев

Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами.

Основное направление удара - Киевщина. Россияне массированно атаковали баллистикой Киев.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

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