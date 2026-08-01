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Росія двічі вдарила по території "Київмедспецтрансу", згоріли 5 "швидких"

11:25 01.08.2026 Сб
1 хв
Чи є постраждалі?
aimg Тетяна Степанова
Росія двічі вдарила по території "Київмедспецтрансу", згоріли 5 "швидких" Фото: Росія двічі вдарила по території "Київмедспецтрансу" (t.me/KyivCityOfficial)
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Російські війська під час ракетної атаки на Київ вночі 1 серпня двічі вдарили по території "Київмедспецтрансу". П'ять карет швидкої допомоги згоріли вщент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За попередньою інформацією, частково зруйновано 4 будівлі підприємства, ще кілька приміщень зазнали пошкоджень різного ступеня. Працівники не постраждали.

Унаслідок обстрілу 5 карет "швидкої" допомоги згоріли вщент. Ще 20 автомобілів, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці, отримали значні пошкодження.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Фото: наслідки удару РФ по території "Київмедспецтрансу" (t.me/KyivCityOfficial)

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія атакувала Україну 35 ракетами та 185 ударними дронами.

Основний напрямок удару - Київщина. Росіяни масовано атакували балістикою Київ.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.

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