Росія двічі вдарила по території "Київмедспецтрансу", згоріли 5 "швидких"

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Російські війська під час ракетної атаки на Київ вночі 1 серпня двічі вдарили по території "Київмедспецтрансу". П'ять карет швидкої допомоги згоріли вщент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.