Россия дважды ударила по территории "Киевмедспецтранса", сгорели 5 "скорых"

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Российские войска во время ракетной атаки на Киев ночью 1 августа дважды ударили по территории "Киевмедспецтранса". Пять карет скорой помощи сгорели дотла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.