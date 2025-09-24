Росія домовилась про нову "ядерну угоду" щодо АЕС в Ірані

Раніше ми розповідали, що візит Есламі до Москви відбувається на тлі розгляду ООН можливості повторних санкцій проти Ірану через його ядерну програму.

Нагадаємо, у червні Ізраїль завдав ракетних ударів по ядерних об'єктах Ірану. Російський диктатор Володимир Путін тоді заявив, що досяг домовленостей з Тель-Авівом про те, що Бушерську АЕС ЦАХАЛ не чіпатиме.

До слова, у вівторок, 23 вересня, "Енергоатом" повідомив про блекаут на Запорізькій атомній електростанції, який став вже десятим за весь час повномасштабної війни.

Зокрема, перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з енергосистемою України. З цієї причини ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.

Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів, тому така ситуація може стати причиною ядерної аварії.