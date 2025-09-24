Россия договорилась о новой "ядерной сделке" по АЭС в Иране

Ранее мы рассказывали, что визит Эслами в Москву происходит на фоне рассмотрения ООН возможности повторных санкций против Ирана из-за его ядерной программы.

Напомним, в июне Израиль нанес ракетные удары по ядерным объектам Ирана. Российский диктатор Владимир Путин тогда заявил, что достиг договоренностей с Тель-Авивом о том, что Бушерскую АЭС ЦАХАЛ не будет трогать.

К слову, во вторник, 23 сентября, "Энергоатом" сообщил о блэкауте на Запорожской атомной электростанции, который стал уже десятым за все время полномасштабной войны.

В частности, перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с энергосистемой Украины. По этой причине ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов, поэтому такая ситуация может стать причиной ядерной аварии.