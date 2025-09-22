ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Віце-президент Ірану прибув до Москви для підписання угоди щодо будівництва восьми АЕС

Москва, Понеділок 22 вересня 2025 20:26
UA EN RU
Віце-президент Ірану прибув до Москви для підписання угоди щодо будівництва восьми АЕС Фото: Мохаммад Есламі, віцепрезидент Ірану (flickr by IAEA Imagebank)
Автор: Іван Носальський

Глава Організації з атомної енергії і віцепрезидент Ірану Мохаммад Есламі прибув до Москви. Там він планує підписати угоду з будівництва атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Есламі повідомив іранським ЗМІ, що під час візиту планується підписати двосторонні угоди, зокрема про будівництво восьми атомних електростанцій, оскільки Тегеран хоче до 2040 року отримати 20 ГВт ядерної енергії.

"Переговори щодо контрактів проведено, і з підписанням угоди цього тижня ми перейдемо до операційних кроків", - розповів він.

Як пише Reuters, в Ірані, який у періоди високого попиту відчуває дефіцит електроенергії, працює тільки одна атомна електростанція в південному місті Бушер із потужністю близько 1 ГВт. Цю станцію побудувала Росія.

Такий візит відбувається на тлі того, як ООН розглядає можливість повторних санкцій проти Ірану через його ядерну програму.

Бушерську АЕС не атакували під час війни Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, у червні, коли Ізраїль почав ракетні удари по ядерних об'єктах Ірану, російський диктатор Володимир Путін заявляв про домовленості з Тель-Авівом про те, що атакувати Бушерську АЕС ЦАХАЛ не буде.

Путін додавав, що на місці були присутні російські фахівці, тому він хотів "забезпечити їхню безпеку".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Іран АЕС
Новини
Британія заявила про готовність збивати літаки РФ над країнами НАТО, але є умова
Британія заявила про готовність збивати літаки РФ над країнами НАТО, але є умова
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"