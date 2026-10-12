Росія доклала руку до виходу Британії з ЄС? Бернем заявив про втручання Кремля

Бернем розповів, що після вступу на посаду в резиденції прем'єр-міністра вирішив з'ясувати, чи намагалася Росія вплинути на референдум 2016 року.

За його словами, відповідь була однозначною: російське втручання справді було.

"Я отримав чітку відповідь, що так, таке втручання було", - сказав Бернем.

Він визнав, що британська влада раніше недостатньо відкрито говорила про спроби інших держав впливати на політичні процеси.

"Я вважаю, що ми насправді занадто пасивно ставилися до цього питання і недостатньо інформували людей про те, наскільки активно з-за кордону намагаються дестабілізувати політичний процес", - додав прем'єр.

Водночас Бернем не розкрив, як саме Москва діяла під час референдуму, якими були масштаби її активності та чи вплинула вона на результат голосування.

На референдумі 23 червня 2016 року більшість британців проголосувала за вихід країни з ЄС. Рішення стало одним із найважливіших політичних поворотів у сучасній історії Великої Британії.

Як відреагували прихильники Brexit

Заяви Бернема розкритикувала група Britain Unbound, яка виступає за Brexit. Там назвали його коментарі черговою спробою підірвати легітимність рішення, ухваленого британськими виборцями у 2016 році.

Водночас у групі наголосили, що іноземне втручання у вибори є неприйнятним. Однак її представники заявили, що немає вагомих підстав вважати, ніби дії Росії вплинули на підсумки референдуму.

Прихильники Brexit також назвали образливим припущення, що виборців можна було легко обдурити.

Бернем попередив про російську дезінформацію у Франції та Німеччині

Британський прем'єр також розповів, що обговорював російський вплив на політику з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час візиту до країни на початку жовтня.

За словами Бернема, російська дезінформація вже поширюється в німецькому політичному просторі.

"Безумовно, існує дезінформація, яка поширюється з Росії у німецьку політику", - заявив він.

Прем'єр вважає, що відкрите обговорення цієї проблеми допоможе виборцям у Німеччині та Франції краще розуміти, як іноземні держави можуть намагатися впливати на політичні процеси.

За його словами, частина таких кампаній може бути спрямована на дестабілізацію суспільства та посилення розбіжностей усередині країн.