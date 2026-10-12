Росія доклала руку до виходу Британії з ЄС? Бернем заявив про втручання Кремля

Прем'єр Британії Енді Бернем заявив, що Росія втручалася в референдум щодо Brexit у 2016 році. Він також попередив про російську дезінформацію у Франції та Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Бернем розповів, що після вступу на посаду в резиденції прем'єр-міністра вирішив з'ясувати, чи намагалася Росія вплинути на референдум 2016 року.
За його словами, відповідь була однозначною: російське втручання справді було.
"Я отримав чітку відповідь, що так, таке втручання було", - сказав Бернем.
Він визнав, що британська влада раніше недостатньо відкрито говорила про спроби інших держав впливати на політичні процеси.
"Я вважаю, що ми насправді занадто пасивно ставилися до цього питання і недостатньо інформували людей про те, наскільки активно з-за кордону намагаються дестабілізувати політичний процес", - додав прем'єр.
Водночас Бернем не розкрив, як саме Москва діяла під час референдуму, якими були масштаби її активності та чи вплинула вона на результат голосування.
На референдумі 23 червня 2016 року більшість британців проголосувала за вихід країни з ЄС. Рішення стало одним із найважливіших політичних поворотів у сучасній історії Великої Британії.
Заяви Бернема розкритикувала група Britain Unbound, яка виступає за Brexit. Там назвали його коментарі черговою спробою підірвати легітимність рішення, ухваленого британськими виборцями у 2016 році.
Водночас у групі наголосили, що іноземне втручання у вибори є неприйнятним. Однак її представники заявили, що немає вагомих підстав вважати, ніби дії Росії вплинули на підсумки референдуму.
Прихильники Brexit також назвали образливим припущення, що виборців можна було легко обдурити.
Британський прем'єр також розповів, що обговорював російський вплив на політику з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час візиту до країни на початку жовтня.
За словами Бернема, російська дезінформація вже поширюється в німецькому політичному просторі.
"Безумовно, існує дезінформація, яка поширюється з Росії у німецьку політику", - заявив він.
Прем'єр вважає, що відкрите обговорення цієї проблеми допоможе виборцям у Німеччині та Франції краще розуміти, як іноземні держави можуть намагатися впливати на політичні процеси.
За його словами, частина таких кампаній може бути спрямована на дестабілізацію суспільства та посилення розбіжностей усередині країн.
Нагадаємо, у серпні 2026 року у Великій Британії попередили про високу загрозу російських атак і шпигунства проти оборонних компаній, які постачають зброю Україні.
На початку жовтня Лондон також запровадив нові санкції проти РФ, зокрема проти суден "тіньового флоту", пропагандистів і причетних до катувань українців на окупованих територіях.
Також Бернем заявив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, попри відповідне рішення ЄС.