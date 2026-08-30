РФ готує удари за межами України: у Британії попередили про високу загрозу атак
Керівників британських оборонних компаній, які постачають зброю Україні, попередили про високу загрозу атак і шпигунства з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Як повідомляє видання, це відбулося на початку літа під час круглого столу за участю високопосадовців уряду та топменеджерів.
Хоча джерела не розкривають повний список присутніх, за даними інсайдерів, на зустрічі були керівники компаній, які виготовляють зброю та безпілотники для України.
Серед них - Ukrspecsystems (виробник дронів поблизу авіабази Королівських ВПС Мілденголл у Західному Саффолку), Callen-Lenz (дочірня структура BAE Systems, чиї апарати нещодавно використовувалися для ударів по нафтопереробних заводах углибині території Росії), а також концерн MBDA, який випускає крилаті ракети Storm Shadow.
Зустріч, організована Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO), відбулася на тлі зриву російських замахів на керівників двох німецьких оборонних компаній.
Серед потенційних жертв був Армін Паппергер, генеральний директор оборонного гіганта Rheinmetall, який реалізує контракт на постачання артилерійських снарядів для українських військових на суму 4,2 млрд фунтів стерлінгів.
"Керівники оборонних компаній у Великій Британії та Європі починають думати про власну безпеку та безпеку об’єктів своїх компаній. Росія сигналізує, що кожен, хто бере участь в оборонному підприємстві, тепер вважається законною мішенню для росіян", - зазначила експертка з питань безпеки з аналітичного центру Atlantic Council Елізабет Бро.
Нагадаємо, раніше у Кремлі пригрозили, що Росія може вдатися до "напіввійськових дій" проти Великої Британії, щоб змусити Лондон припинити підтримку України.
Радник Кремля Андрій Федоров припустив, що британські підприємства, які виготовляють безпілотники для України, можуть стати об'єктами атак із "невідомих джерел".
Його погроза пролунала фактично одразу після заяви прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема у Києві з нагоди Дня Незалежності України. Як відомо, він оголосив, що Лондон дозволив Україні виробляти ракети Storm Shadow.