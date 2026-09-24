Британія відмовилась знімати санкції з Усманова і Фрідмана, - Bloomberg

Британія не підтримує рішення ЄС щодо скасування санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана і не збирається знімати з них обмеження.

Про це заявив прем’єр-міністр Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Переговори між очільником британського уряду та українським президентом відбулися на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. За даними джерел видання, Бернем чітко дав зрозуміти, що Лондон не наслідуватиме приклад Брюсселя.

Британський прем'єр підкреслив, що міжнародні партнери України мають і надалі зберігати жорсткі санкції. Це необхідно для того, щоб підтримувати економічний тиск на Росію та змусити її припинити війну.

Журналісти зазначають, що така критика демонструє рідкісний розкол у позиціях Британії та Євросоюзу щодо санкцій проти РФ. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році союзники переважно діяли повністю узгоджено.

В офіційному звіті Даунінг-стріт за підсумками зустрічі Бернема та Зеленського рішення ЄС безпосередньо не згадувалося.

Водночас у документі наголошувалося, що політики обговорили необхідність продовження та посилення санкційного тиску на Кремль, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.