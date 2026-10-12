Россия приложила руку к выходу Британии из ЕС? Бернем заявил о вмешательстве Кремля

Бернем рассказал, что после вступления в должность в резиденции премьер-министра решил выяснить, пыталась ли Россия повлиять на референдум 2016 года.

По его словам, ответ был однозначным: российское вмешательство действительно было.

"Я получил четкий ответ, что да, такое вмешательство было", - сказал Бернэм.

Он признал, что британские власти ранее недостаточно открыто говорили о попытках других государств влиять на политические процессы.

"Я считаю, что мы действительно слишком пассивно относились к этому вопросу и недостаточно информировали людей о том, насколько активно из-за границы пытаются дестабилизировать политический процесс", - добавил премьер.

В то же время Бернем не раскрыл, как именно Москва действовала во время референдума, каковы были масштабы ее активности и повлияла ли она на результат голосования.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Решение стало одним из важнейших политических поворотов в современной истории Великобритании.

Как отреагировали поклонники Brexit

Заявления Бернема подверглась критике группа Britain Unbound, которая выступает за Brexit. Там назвали его комментарии очередной попыткой взорвать легитимность решения, принятого британскими избирателями в 2016 году.

В то же время в группе подчеркнули, что иностранное вмешательство в выборы неприемлемо. Однако ее представители заявили, что нет весомых оснований полагать, что действия России повлияли на итоги референдума.

Сторонники Brexit также назвали оскорбительным предположение, что избирателей можно легко обмануть.

Бернем предупредил о российской дезинформации во Франции и Германии

Британский премьер также рассказал, что обсуждал российское влияние на политику с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время визита в страну в начале октября.

По словам Бернема, российская дезинформация уже распространяется в германском политическом пространстве.

"Безусловно, существует дезинформация, распространяющаяся из России в немецкую политику", - заявил он.

Премьер считает, что открытое обсуждение этой проблемы поможет избирателям в Германии и Франции лучше понимать, как иностранные государства могут влиять на политические процессы.

По его словам, часть таких кампаний может быть направлена на дестабилизацию общества и усиление разногласий внутри страны.