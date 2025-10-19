Росія за добу понад 150 разів обстріляла Чернігівщину та Сумщину: є поранені

Атаки на Україну

Учора, 18 жовтня, російська армія завдала авіаудару по місту Лозова на Харківщині, застосувавши керовану авіабомбу. Це перший випадок, коли окупанти використали такий тип зброї проти цього населеного пункту.

Днем раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вперше з початку повномасштабної війни росіяни запустили по Миколаєву дві керовані авіабомби, які влучили по околицях міста.

Також 18 жовтня окупанти атакували Суми дронами. Внаслідок удару було пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та кілька вагонів.

У ніч на 19 жовтня російські дрони атакували місто Шахтарськ на Дніпропетровщині. Постраждали 10 людей, зруйновано житлові будинки та автомобілі, виникли масштабні пожежі.