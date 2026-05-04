Росія за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу"

16:43 04.05.2026 Пн
2 хв
Через пошкодження обладнання довелося зупинити частину процесів
aimg Марія Науменко
Фото: працівник "Нафтогазу" (naftogaz.com)

Російські війська протягом минулої доби атакували п’ять інфраструктурних об’єктів Групи Нафтогаз у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження обладнання, на окремих об’єктах виникли пожежі. Через це довелося тимчасово зупинити частину виробничих процесів.

"Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС та фахівці компанії. Вони ліквідовують наслідки ударів і вживають заходів для мінімізації шкоди та відновлення роботи інфраструктури.

Фото: наслідки атаки на інфраструктурний об’єкт Групи "Нафтогаз" (naftogaz.com)

Удари по "Нафтогазу"

Нагадаємо, 4 квітня російські війська двічі атакували дронами інфраструктурні об’єкти "Нафтогазу" у Полтавській області. Унаслідок ударів на одному з об’єктів виникла пожежа.

Наступного дня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що ворог два дні поспіль цілеспрямовано бив по нафтогазовій інфраструктурі, зокрема у Полтавській та Сумській областях.

Уже 2 травня російські окупанти знову атакували об’єкти "Нафтогазу". За дві доби під ударами опинилася інфраструктура щонайменше у трьох регіонах України.

