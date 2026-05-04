Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия за сутки атаковала пять объектов "Нафтогаза"

16:43 04.05.2026 Пн
2 мин
Из-за повреждения оборудования пришлось остановить часть процессов
aimg Мария Науменко
Фото: работник "Нафтогаза" (naftogaz.com)

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пять инфраструктурных объектов Группы Нафтогаз в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

В результате ударов зафиксированы повреждения оборудования, на отдельных объектах возникли пожары. Из-за этого пришлось приостановить часть производственных процессов.

"Есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары. Пришлось временно остановить производственные процессы. Интенсивность вражеских атак растет", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС и специалисты компании. Они ликвидируют последствия ударов и принимают меры для минимизации ущерба и восстановления работы инфраструктуры.

Фото: последствия атаки на инфраструктурный объект Группы "Нафтогаз" (naftogaz.com)

Удары по "Нафтогазу"

Напомним, 4 апреля российские войска дважды атаковали дронами инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате ударов на одном из объектов возник пожар.

На следующий день председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что враг два дня подряд целенаправленно бил по нефтегазовой инфраструктуре, в частности в Полтавской и Сумской областях.

Уже 2 мая российские оккупанты снова атаковали объекты "Нафтогаза". За двое суток под ударами оказалась инфраструктура как минимум в трех регионах Украины.

