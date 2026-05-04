ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу"

16:43 04.05.2026 Пн
2 хв
Через пошкодження обладнання довелося зупинити частину процесів
aimg Марія Науменко
Росія за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" Фото: працівник "Нафтогазу" (naftogaz.com)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Російські війська протягом минулої доби атакували п’ять інфраструктурних об’єктів Групи Нафтогаз у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

Читайте також: Росія пошкодила газопровід на Запоріжжі, - "Нафтогаз"

Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження обладнання, на окремих об’єктах виникли пожежі. Через це довелося тимчасово зупинити частину виробничих процесів.

"Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС та фахівці компанії. Вони ліквідовують наслідки ударів і вживають заходів для мінімізації шкоди та відновлення роботи інфраструктури.

Росія за добу атакувала п'ять об'єктів &quot;Нафтогазу&quot;

Фото: наслідки атаки на інфраструктурний об’єкт Групи "Нафтогаз" (naftogaz.com)

Удари по "Нафтогазу"

Нагадаємо, 4 квітня російські війська двічі атакували дронами інфраструктурні об’єкти "Нафтогазу" у Полтавській області. Унаслідок ударів на одному з об’єктів виникла пожежа.

Наступного дня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що ворог два дні поспіль цілеспрямовано бив по нафтогазовій інфраструктурі, зокрема у Полтавській та Сумській областях.

Уже 2 травня російські окупанти знову атакували об’єкти "Нафтогазу". За дві доби під ударами опинилася інфраструктура щонайменше у трьох регіонах України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз України Російська Федерація Україна
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори